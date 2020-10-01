Тюменка лишилась машины, оставив ключ в замке зажигания

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, задержали в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

С дворовой территории на ул. Мельникайте был угнан автомобиль. В городе ввелм план перехват. В ходе патрулирования улиц в районе Московского тракта росгвардейцы заметили автомобиль, подходивший под описание в ориентировке.

Они потребовали от водителя остановиться. Требование молодой человек выполнил и в дальнейшем признался, что совершил угон. Ранее судимый тюменец воспользовался невнимательностью хозяйки транспортного средства, которая оставила незапертую дверь и ключи в замке зажигания.

По данному факту возбудили уголовное дело.