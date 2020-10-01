"Казаков поныне славят": познавательную программу проведут в ДК "Водник"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Песни и танцы тюменских коллективов представят горожанам на познавательной программе "Казаков поныне славят", которая начнется в ДК "Водник" 16 октября в 13 часов.

На сцене Дома культуры выступят коллективы ДК "Водник", "Торфяник", Центра русской культуры. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" культорганизатор ДК "Водник" и ведущая Олеся Выхристюк, кроме того, представители детско-юношеского центра "Клуб детского творчества им. А. М. Кижеватова" подготовили показательные выступления по фланкировке шашкой.

Зрители узнают много интересного об обычаях казаков. Предусмотрен интерактив, так, например, желающим предложат разучить танцевальные движения.

Перед концертом гости смогут посмотреть выставку деревянного зодчества, которую подготовил известный тюменский реставратор Святослав Шитов. Чтобы узнать подробнее об экспонатах, можно подойти в ДК "Водник" к 12 часам.

Программа, приуроченная ко Дню памяти войсковой казачьей славы, рассчитана на полтора часа. Возрастное ограничение: 0+. Желающим посетить событие напоминают, чтобы они взяли защитные маски.

Инна Пахомова