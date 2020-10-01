Работа кол-центра тобольской поликлиники станет автоматизированной

| Фото: Областная больница № 3 | Фото: Областная больница № 3

Автоматизированные системы внедряются в работу кол-центра городской поликлиники Тобольска, сообщает Областная больница № 3.

Модернизация займет не более месяца и значительно увеличит его пропускную способность, устранив проблему дозвона пациентов до регистратуры поликлиники. Сейчас подключается роботизированная система по приему вызовов. Она позволит пациентам оформить вызов врача на дом, не дожидаясь ответа регистратора. Пациенту предстоит всего лишь ответить на вопросы робота. Это обращение зарегистрируется в системе как вызов медицинского сотрудника на дом.

Также предусмотрено введение автоматического обзвона пациентов, записанных на прием. Сейчас операторы вынуждены обзванивать записавшихся. Автоматический обзвон положительно отразится на доступности медицинской помощи в амбулаторном звене больницы. Предусмотрено внедрение технологии обратной связи с пациентами. Номера телефонов тоболяков, не дозвонившихся до регистратуры, станут фиксироваться в новой системе, и после максимального наплыва пациентов операторы кол-центра будут связываться с ними.

Статистически максимальное количество телефонных звонков операторы кол-центра принимают преимущественно в первой половине дня по понедельникам, вторникам и пятницам. В кол-центр Областной больницы № 3 в день поступает более 2 тыс. 200 звонков, из них дозвонившихся почти 1 тыс. 600. Сотрудники проводят почти 70 часов за общением с населением. В среднем разговор с оператором занимает полторы минуты, а время ожидания составляет 3 минуты 30 секунд.