Ишимцев впервые ждут "Осенние превращения" онлайн

| Фото: библиотека им. А.И.Васильева | Фото: библиотека им. А.И.Васильева

Ишимские библиотекари приглашают горожан принять участие в первом творческом онлайн-конкурсе поделок "Осенние превращения" с 12 по 22 октября. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала сотрудник библиотеки им. А. И. Васильева Ирина Скосырских.

Чтобы стать участником, необходимо изготовить поделку с использованием природных материалов, сделать фото создателя с работой и выслать на электронную почту filial_avangarl@mail.ru или личным сообщением в группу.

Организаторы выберут победителей по количеству лайков. Им вручат дипломы и призы. Все участники конкурса получат грамоты. Также жюри определит самую оригинальную работу.

"Оригинальность будем оценивать по использованию необычных материалов и по креативности исполнения поделки. То есть, работа должна выделяться среди остальных", рассказала Ирина Скосырских.

Она добавила, что читатели с удовольствием откликнулись на конкурс, в библиотеку поступило более 17 работ.

| Фото: библиотеки им. А.И.Васильева | Фото: библиотеки им. А.И.Васильева

Инна Кондрашкина