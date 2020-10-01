Более пятисот школьников стали участниками экскурсий "Маршрутами победы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

536 тюменских школьников стали участниками цикла экскурсий "Маршруты победы", который продолжает реализовывать в областной столице Централизованная городская библиотечная система.

Следующая экскурсия "А в доме том солдата ждут..." запланирована на 19 октября. На уличной выставке на Текутьевском бульваре неподалеку от технопарка школьникам покажут фотографии Тюмени военных, довоенных и послевоенных лет, многие из которых – музейные и архивные раритеты. Информация, которая сопровождает снимки, рассказывает о жизни города накануне и во время войны, о боевых и трудовых буднях тюменцев.

Записаться на экскурсию можно по телефону 43-28-49. Заявки могут оставить преподаватели.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Участники оставляют хорошие отзывы об экскурсиях. Дети узнают много интересного для себя. Мы работаем в рамках одного проекта, чтобы Тюмень получила звание "Город трудовой доблести", – поделилась заведующая отделом социокультурной деятельности Централизованной городской библиотечной системы, куратор проекта "Маршрутами победы" Татьяна Афанасьева.

С начала сентября прошли 23 экскурсии. Экскурсии ориентированы на учеников 5-8 классов тюменских школ. Эти занятия планируют проводить до конца октября. Если будет позволять погода, цикл экскурсий продолжат и в ноябре.

Добавим, информационное агентство "Тюменская линия" реализует спецпроект "Город трудовой доблести". Здесь собраны интервью с историками, общественными деятелями и политиками. Каждый из экспертов выскажет свое мнение. Также журналисты издания готовят цикл материалов о том, как жил и работал город в военные годы.

Инна Пахомова