Виктор Южаков расскажет о работе тюменских заводов в годы войны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О вкладе тюменцев в Победу в Великой Отечественной войне расскажут на видеолекции "Тюмень тыловая" 20 ноября в 19 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Лектор - кандидат исторических наук, член рабочей группы по подготовке документов о присвоении Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести", автор диссертации "Мобилизационные процессы в промышленности тюменского региона: 1938-1945 гг." Виктор Южаков.

Он расскажет о деятельности судостроительного и фанерного заводов в годы Великой Отечественной войны, о военных училищах, эвакуационных госпиталях нашего города.

Видео будут транслировать в официальных представительствах городских библиотек во ВКонтакте, Одноклассниках, на Facebook и в Instagram.