Степан Киричук поддержал идею присвоения Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести"

Тюменская судоверфь | Фото: www.tonb.ru/ Тюменская судоверфь | Фото: www.tonb.ru/

Региональное отделение в Тюменской области Российского военно-исторического общества поддерживает идею присвоения Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом рассказал председатель отделения, депутат Тюменской городской думы Степан Киричук.

Он подчеркнул, что жители города внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории областной столицы, проявляя при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В этот период в Тюмень было эвакуировано 28 заводов из разных уголков страны.

По словам Степана Киричука, одними из первых промышленных предприятий, прибывших в Тюмень, были Одесский завод строительных механизмов имени десятилетия Октября и экскаваторный завод из Дмитрова Московской области, выпускавшие в военное время минометы, мины, реактивные боеголовки для легендарных "Катюш" и другое оборудование. После окончания войны их объединили и переименовали в Тюменский завод строительных машин.

На базе Тюменской судоверфи (в настоящее время - Тюменский судостроительный завод) размещались эвакуированные заводы из Ленинграда, Херсона, Керчи, Николаева, Феодосии, Рыбинска. Завод перешел на выпуск мин, реактивных снарядов, минометов. Впоследствии было освоено производство торпедных катеров. Их выпустили около 150 штук. Десяти морякам, служившим на тюменских катерах, присвоено звание "Герой Советского Союза". Труд коллектива Тюменского судостроительного завода в годы войны не раз отмечался переходящим знаменем Государственного комитета обороны СССР. Завод был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Тюменцы помогали фронту не только самоотверженным трудом, но и добровольным сбором средств на вооружение Красной Армии. Жители городов собрали 14 млн 222 рубля на строительство самолетов, бронепоезда, поезда-бани, на танковую колонну "Боевые подруги", на авиаэскадрилью "Тюменцы - фронту", в фонд обороны страны. Наши земляки собрали и отправили на фронт не одну тысячу овчинных полушубков и меховых жилетов, тысячи пар валенок, носков, чулок, варежек, подчеркнул Степан Киричук.

"И это далеко не весь перечень подвигов и заслуг наших земляков в годы войны. Документально подтвержденные факты трудового героизма тюменцев в 1941-1945 годах, госнаграды предприятий, награды за трудовые заслуги земляков - неоспоримое тому доказательство", - считает председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Напомним, проголосовать за родной город можно на сайте. Там же можно побольше узнать об эвакуированных в регион в годы Великой Отечественной войны предприятиях. По состоянию на 24 ноября идею присвоения почетного звания Тюмени поддержали 14 тыс. 477 человек.

Дарья Казакова