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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут скачать личного помощника при ЧС

Общество, 15:09 15 октября 2020

Мобильное приложение "Личный помощник при ЧС" разработали в МЧС России. Сервис позволит быстро найти информацию, как действовать в случае угрозы, сообщается на сайте ведомства.

Используя приложение пользователь может вызвать службы спасения, а также определить и поделиться геолокацией в случае необходимости. В приложении есть шесть рубрик: "Что делать", "МЧС рекомендует", "Первая помощь", "Карта рисков", "Проверь свою готовность", "Проверь свои знания".

В разделе "Что делать?" пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником.

Разработчики отмечают, что сервис подходит, как взрослым так и детям. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации.

В перспективе в приложении будут отражаться новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях. Кроме того, добавится функционал по регистрации туристских групп.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

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# безопасность , мобильное приложение , МЧС России

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