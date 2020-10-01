Цеха для забоя и первичной переработки мяса построят в Тобольском районе

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Цеха для забоя скота, первичной переработки мяса и упаковки построят в Тобольском районе. Проект уже реализуется, сообщает администрация муниципалитета.

Об этих планах во время рабочего визита к фермерами-участниками региональной программы "Агростартап" рассказал глава района Леонид Митрюшкин.

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Начинающий предприниматель Василий Соловий получил грант на развитие крестьянского хозяйства в 2018 году, приобрел технику и 35 голов племенного молочного и мясного скота. Сейчас поголовье на ферме увеличилось в два раза. В этом году сельхозтоваропроизводитель реализовал уже 82 т молока, а убой на фуражную корову составил 4 тыс. 664 кг.

У Алексея Яготина, который также в 2018 году воспользовался областной поддержкой на развитие молочной фермы, реализация молока сегодня составляет 134 т, убой на фуражную корову – 2 тыс. 455 кг. Фермер планирует развивать мясное животноводство. Строительство забойного цеха будет способствовать этому.

"Появление забойного комплекса в Тобольском районе станет толчком к развитию животноводства в крестьянско-фермерских хозяйствах и на личных подворьях. Люди могут заниматься выращиванием мясного скота, не думая о проблемах сбыта", — сказал Леонид Митрюшкин.

Сейчас фермеры реализуют скот лишь живым весом на доращивание населению, поскольку торговать мясом, забитым вне специальных помещений, нельзя. Качество сельхозпродукции контролирует областной центр ветеринарии. Продукция регистрируется в системе "Меркурий", где можно отследить путь товара от производителя до прилавка.