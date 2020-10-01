"Есть, что посмотреть": молодой блогер-путешественник высоко оценил Тюменскую область

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инстаграм-блогер и путешественник Алексей Трубицин посетил города Тюменской области и остался под приятным впечатлением от них. Фотографиями и свежими эмоциями он поделился со своими подписчиками в блоге "Россия вдоль и поперек".

Ишим стал для молодого человека 159 городом России. Уютным, красивым и гармоничным городком с купеческими домиками и большим количеством скверов назвал его Алексей Трубицин, а ишимцев увидел приятными людьми. "Одно из интересных замечаний: в кафе на территории парка столы и стулья не привязаны, не связаны цепями, просто абсолютно открыто стоят и кафе закрыто при этом. Это уже думаю говорит о порядочности граждан этого города. Я много раз видел как такое прибито или привязано к чему нибудь, чтобы не сперли"(орфография и пунктуация автора здесь и далее в цитатах сохранены). Особенно впечатлила блогера фабрика конфет, которая располагается прямо в центре города и распространяет по окрестностям приятный запах карамели.

После Ишима юноша отправился в Заводоуковск и поделился с подписчиками фото города, а также интересными фактами из его истории. В Ялуторовске блогер посетил знаменитый острог. "Здесь можно окунуться в атмосферу Древней Руси, ближе ознакомиться с народными ремеслами, увидеть традиционную русскую избу со всем ее внутренним убранством, ознакомиться с древнерусскими пытками, узнав поближе национальные особенности, быт первых русских поселенцев в Сибири и традиции русской культуры и многое. Меня все это очень впечатлило, давно хотел в таком побывать", - отметил он.

После Ялуторовска путешественник приехал в Тюмень. "Хороший город, ухоженный. Есть, что посмотреть)) Отдельный респект за большие, чистые, туалеты)) Была идея фоткать их и показывать всем, что вот какие ребята молодцы, туалеты в почти в каждом парке поставили", - заметил он.

Блогер назвал Тюмень современным, быстрорастущим, благоустроенным городом, где есть множество торгово-развлекательных центров, аллей, парков и скверов, фонарные столбы с цветами. "Злых не видел, наоборот чаще встречались улыбающиеся и довольные жизнью люди", - пишет молодой человек. По его мнению, в Тюмени умело соединили современность и красоту старины. "Сравнить с миллиониками до этого города, например Саратов, Самара, там много контраста, где на фоне 20 ти этажек стоят старые развалины. Тут такого не встретил. Хоть и в центральном районе много 100-летних домов, они выглядят нормально. Так же и дороги, не помню чтобы видел где-то их убитые, даже во дворах они норм)). А еще у кого не спрошу, все рады жить тут. Кто-то даже переехал с Омска (соседний миллионик) и безумно рады )). Говорят, Тюмень - лучший город земли", - делится мнением Алексей. Понравилась ему и Гилевская роща, впечатлило, что на набережной постоянно дежурят спасатели.

Последней точкой, которую в Тюменской области посетил блогер, стал Тобольск. "Тоже классный городок. Тоже очень ухоженный и приятный, а самое главное это его достопримечательности и связанные события с именем Ершова и его Конька-Горбунка, декабристами, царской семьей и многим другим))", - сообщил он подписчикам. Понравилось юноше и на территории Гостиного двора: "войдя внутрь переносишься на пару столетий назад, но через фото это не передать". Муралы на жилых домах, деревянные домики и памятные таблички почти на каждом из них - вот что также отметил блогер. Не впечатлило гостя только колесо обозрения - блогер сравнил его с заброшенным аттракционом, который стоит в Припяти.

После Тюменской области блогер отправился в Омскую область. В этом регионе первым городом стал Тюкалинск, и его Алексей Трубицин сопоставил с духовной столицей Сибири: "люди тут живут очень размеренной жизнью, после Тобольска тут как будто включили замедление скорости". Сам Омск юноша назвал "миллионик в 600 км от Тюмени, но уже не такой приятный" - расстроили его мусор, нуждающиеся в ремонте здания и грязные водоемы.

Дарья Казакова