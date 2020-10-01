Сотрудники ЗапСибНефтехима проходят обучение на инновационных тренажерах

| Фото: тобольские предприятия СИБУРа | Фото: тобольские предприятия СИБУРа

Шесть инновационных обучающих тренажеров установили на предприятии ЗапСибНефтехим в Тобольске, сообщает администрация города.

Тренажеры помогли пройти обучение и подтвердить квалификацию 300 операторам и аппаратчикам предприятия. Как рассказал технолог производства завода "Пиролиз" ЗапСибНефтехим Олег Сиренко, компьютерный тренажерный комплекс полностью имитирует рабочее место оператора.

"Благодаря современному программному обеспечению, составившему основу комплекса, он в точности воспроизводит конкретные процессы производства продукции и ориентирован на спектр задач, выполняемых операторами. Для аппаратчиков данные тренажеры – один из эффективных способов изучения технологических процессов и получения навыков управления ими. С их помощью сотрудники повышают уровень знаний и расширяют компетенции", - отметил Олег Сиренко.

Тренажерные комплексы созданы мировыми разработчиками прикладного программного обеспечения в области промышленной автоматизации – компаниями Yokogawa и Honeywell. Оборудование разработано специально для ЗапСибНефтехим – с учетом специфики и технологии производства. Его уникальность – в точном воспроизведении ключевых стадий производства сырья и готовой продукции. Это позволяет операторам и аппаратчикам не только максимально погрузиться в технологические особенности, но и эффективно отрабатывать нестандартные ситуации.

Комплексы установлены в оборудованном учебном классе центральной операторной ЗапСибНефтехим. Образовательный процесс осуществляется под контролем инструкторов. Каждый тренажерный комплекс с помощью современного программного обеспечения воссоздает рабочее место оператора и моделирует определенную стадию производства продукции.

Компьютерные тренажерные комплексы интегрированы с 3D-моделью производственных площадок. Специальная программа погружает пользователя в виртуальную реальность и позволяет лучше изучить расположение оборудования и запорной арматуры, построить эффективные маршруты мобильных обходов.