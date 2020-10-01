  • 16 октября 202016.10.2020пятница
  • USD77,9461
    EUR91,4542
  • В Тюмени 12..14 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сотрудники ЗапСибНефтехима проходят обучение на инновационных тренажерах

Общество, 15:43 16 октября 2020

тобольские предприятия СИБУРа | Фото: тобольские предприятия СИБУРа

Шесть инновационных обучающих тренажеров установили на предприятии ЗапСибНефтехим в Тобольске, сообщает администрация города.

Тренажеры помогли пройти обучение и подтвердить квалификацию 300 операторам и аппаратчикам предприятия. Как рассказал технолог производства завода "Пиролиз" ЗапСибНефтехим Олег Сиренко, компьютерный тренажерный комплекс полностью имитирует рабочее место оператора.

"Благодаря современному программному обеспечению, составившему основу комплекса, он в точности воспроизводит конкретные процессы производства продукции и ориентирован на спектр задач, выполняемых операторами. Для аппаратчиков данные тренажеры – один из эффективных способов изучения технологических процессов и получения навыков управления ими. С их помощью сотрудники повышают уровень знаний и расширяют компетенции", - отметил Олег Сиренко.

Тренажерные комплексы созданы мировыми разработчиками прикладного программного обеспечения в области промышленной автоматизации – компаниями Yokogawa и Honeywell. Оборудование разработано специально для ЗапСибНефтехим – с учетом специфики и технологии производства. Его уникальность – в точном воспроизведении ключевых стадий производства сырья и готовой продукции. Это позволяет операторам и аппаратчикам не только максимально погрузиться в технологические особенности, но и эффективно отрабатывать нестандартные ситуации.

Комплексы установлены в оборудованном учебном классе центральной операторной ЗапСибНефтехим. Образовательный процесс осуществляется под контролем инструкторов. Каждый тренажерный комплекс с помощью современного программного обеспечения воссоздает рабочее место оператора и моделирует определенную стадию производства продукции.

Компьютерные тренажерные комплексы интегрированы с 3D-моделью производственных площадок. Специальная программа погружает пользователя в виртуальную реальность и позволяет лучше изучить расположение оборудования и запорной арматуры, построить эффективные маршруты мобильных обходов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗапСибНефтехим , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:54 16.10.2020В Тюмени квест "Все для фронта" отложен из-за коронавируса
15:43 16.10.2020Сотрудники ЗапСибНефтехима проходят обучение на инновационных тренажерах
15:32 16.10.2020Тюменский медик отмечена госнаградой за волонтерскую работу в пандемию
15:31 16.10.2020Тюменцев предупредили о резкой смене погоды