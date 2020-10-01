Новый микроскоп улучшит качество диагностики в Областном офтальмологическом диспансере

| Фото: Областной офтальмологический диспансер | Фото: Областной офтальмологический диспансер

Новый микроскоп, щелевые лампы, бесконтактные тонометры для измерения внутриглазного давления, рефрактометр для измерения преломляющей силы оптической системы глаза получили медики Областного офтальмологического диспансера. Новое оборудование в хирургическое отделение и диагностические кабинеты поступило по национальному проекту "Здравоохранение", сообщает лечебное учреждение.

"Мы использовали период самоизоляции для того, чтобы улучшить работу диспансера и повысить качество оказания офтальмологической помощи. Нам удалось за счет перераспределения кабинетов высвободить пространство, оборудовать новую операционную, установить операционный стол, приобрести новый микроскоп последнего поколения. Это позволяет увеличить объемы хирургической помощи на 300 операций в год", - сообщил и. о. главного врача Областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории, хирург Леонид Протопопов.

Заведующий хирургическим отделением, врач-офтальмолог высшей категории, хирург Андрей Макаров отметил, что поступившее оборудование – самое современное. Оно помогает хирургам качественно ставить диагнозы, оперативно направлять пациентов на лечение и повысить комфортность в ходе операции.

С его помощью также усилена работа по подготовке молодых кадров. Начинающие врачи могут наблюдать за ходом операций не только через мониторы. Так, микроскоп снабжен ассистентским окуляром, что позволяет проводить операции совместно с ассистентами и молодыми хирургами.