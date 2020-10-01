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Тюменские депутаты вместе с избирателями решают вопросы благоустройства

Политика, 15:21 16 октября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

75 деревьев в честь юбилея Победы и 55-летия основания Ленинского округа высадили в районе Лесобазы у школы № 67. За совместную работу по благоустройству и озеленению микрорайона участников акции поблагодарила депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева.

Кроме того, в честь профессионального праздника награды городской думы депутат вручила педагогам школы № 67 за вклад в воспитание подрастающего поколения. Альбина Селезнева напомнила, что в 2018 году на этой территории представители организаций и учреждений высадили 20 рябин к 20-летию совета ТОС микрорайона Тура.

"Первое дерево аллеи Победы посадил участник Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов "Тура" Василий Шамов", – подчеркнула депутат.

Также присутствующие поставили свои подписи в поддержку инициативы о присвоении Тюмени звания "Город трудовой доблести", сбор которых организовали волонтеры центра русской культуры. В завершение мероприятия гостей напоили горячим чаем и угостили солдатской кашей.

В микрорайоне Матмасы депутат гордумы Андрей Потапов помог привести в порядок спортивную площадку. На решение вопроса, с которым к народному избраннику в формате видеосвязи обратилась инициативная группа, понадобилось несколько дней. Усилиями местных жителей была убрана трава и равномерно распределен песок.

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

"Благоустройство позволило жителям проводить время с пользой. Приятно видеть, что люди приходят играть в волейбол семьями и в рядах спортсменов появляются новые лица", – отметил Андрей Потапов.

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Николай Ступников

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# Альбина Селезнева , Андрей Потапов , благоустройство , гордума , депутаты , деревья , спортплощадки

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