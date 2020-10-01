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Телефонные станции Голышмановского округа переведены в цифровой формат

Общество, 14:38 16 октября 2020

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Все телефонные станции Голышмановского городского округа переведены в цифровой формат, сообщает филиал компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.

Специалисты компании провели замену 12 аналоговых автоматических телефонных станций на самые современные. Благодаря цифровым технологиями сельчанам стали доступны новые функции проводного телефона: удержание вызова, будильник, конференц-связь и тональный набор. Кроме того, абоненты могут набирать номер системы вызова экстренных оперативных служб 112 без префикса, как приходилось делать ранее. Цифровизация телефонной сети связи позволяет повысить износоустойчивость оборудования, проводить удаленный мониторинг его состояния и оперативно устранять возможные нештатные ситуации.

"Закрытие последнее аналоговой станции означает, что наш округ бесповоротно вступил в цифровую эру. Стопроцентная цифровизация поможет ускорить реализацию важных национальных и социальных проектов и даст дополнительную возможность развития экономики в районе", - отметил глава администрации Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

Несмотря на высокий уровень проникновения мобильной связи, традиционная телефония остается в списке востребованных телекоммуникационных услуг.

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# Голышмановский городской округ , Ростелеком , цифровое вещание

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