МедиаБУМ принимает заявки от школьников и педагогов

| Фото: edu.movavi.ru | Фото: edu.movavi.ru

Для школьников и преподавателей, увлеченных видеотворчеством, открыта регистрация на Международный образовательный конкурс МедиаБУМ, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Участие в конкурсе дает возможность погрузиться в мир визуальных решений и пройти путь от обработки простых видеороликов, снятых на смартфон, до осознанного видеотворчества.

Участвовать в конкурсе можно как индивидуально, так и в команде из двух человек. Форма проведения конкурса заочная, с возможностью выполнять все задания самостоятельно при условии дистанционного обучения.

Конкурс состоит из теоретической и практической частей. Творческое состязание будет проходить с октября по май 2020-2021 года и состоять из семи туров и финала. В течение года участники получат базовые знания и навыки для создания креативных видеороликов, узнают актуальные тенденции в мире видео и познакомятся с секретами съемки и видеомонтажа.

В 2020-2021 году в конкурсе смогут принять участие школьники всех возрастов, а также их педагоги. Для регистрации необходимо заполнить заявку на сайте конкурса до 25 октября.