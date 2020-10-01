Ишимский пединститут переходит на дистанционное обучение

| Фото: Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте

Ишимский педагогический институт им. Петра Ершова, филиал ТюмГУ, переходит на дистанционное обучение с 19 октября. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор вуза Николай Кудрявцев.

"Из-за сложившейся эпидобстановки 16 октября я подписал приказ о переводе образовательного процесса в дистанционный формат. Это сделано для сохранения жизни и здоровья студентов и сотрудников", - подчеркнул руководитель филиала.

Он пояснил, что лабораторные и практические занятия будут проходить в аудиториях со специализированным оборудованием. При этом необходимо максимально соблюдать все санитарные требования для профилактики коронавируса.

Инна Кондрашкина