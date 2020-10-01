Андрей Масалович расскажет тюменцам о новых угрозах цифрового мира

автор - Евгений Самарин | Фото: www.mos.ru автор - Евгений Самарин | Фото: www.mos.ru

Лекция "Охота за большими данными. Новые угрозы цифрового мира" начнется в пространстве "Точка кипения — Тюмень" 29 октября в 14 часов, сообщают организаторы.

Встреча рассчитана на широкую аудиторию. "Цифровая трансформация становится неотъемлемой частью многих бизнес-инициатив, и, конечно же, безопасность является одним из главных приоритетов. Можно подумать, что две такие важные области будут существовать в тесной гармонии, но это не всегда так. В эпоху цифровой трансформации безопасность может остаться позади", — анонсируют организаторы.

Перед собравшимися выступит президент консорциума "Инфорус", ведущий эксперт по конкурентной разведке в Академии информационных систем, разработчик платформы интернет-разведки Avalanche Андрей Масалович.

Спикер расскажет о том, как взаимодействует цифровая трансформация и безопасность в сети, а также про новые угрозы цифрового мира.

Встреча пройдет по адресу: ул. Республики, 142 (второй этаж). Подать заявку на участие можно по ссылке.