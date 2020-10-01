Нацпроект "Жилье и городская среда" успешно реализуется в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексный подход к развитию застраиваемых территорий используется в Тюменской области более 20 лет, одним из наиболее ярких примеров служит Заречная часть Тюмени. Об этом рассказал глава региона Александр Моор, выступая на совещании, которое провел в режиме онлайн полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Возведение современных микрорайонов комфорт-класса в "Зареке" сопровождается созданием дорожной, транспортной и социальной инфраструктуры. Начинается масштабная реконструкция Заречного парка, разрабатываются проекты событийного парка "Алебашево" и реновации озера "Цыганское", открылся парк имени дружбы между Россией и Южной Кореей.

"Комплексное развитие территорий - одно из основных направлений реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Тюменской области", - заявил губернатор. За последние пять лет в регионе благоустроено 402 общественных пространства и дворовых территории, на эти цели направлено 5,4 млрд рублей.

В 2020 году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" предусмотрено благоустройство 27 общественных пространств и 96 дворовых территорий на общую сумму 1,6 млрд рублей. Работы на 10 дворовых территориях и трех общественных пространствах в Тюмени уже завершены, все остальные объекты будут закончены в срок, подчеркнул глава региона.

"Тюменская область лидирует по переходу на новые правила финансирования долевого строительства жилья среди регионов России. Объем строительства с использованием счетов эскроу за восемь месяцев 2020 года увеличился в 2,3 раза, в то время как в целом по стране - в полтора раза", - отметил Александр Моор.

Для поддержания спроса на рынке жилья в регионе продолжено финансирование всех жилищных программ. В 2020 году расходы на эти цели превысят 5 млрд рублей. Кроме того, в Тюменской области наблюдается положительная динамика выдачи ипотечных кредитов.

Опережающими темпами реализуется в Тюменской области проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", доложил Александр Моор. Согласно федеральному проекту, в 2020 году необходимо расселить 19,93 тыс. кв. метров непригодного жилья. По данным на 01 октября расселено более 13 тыс. кв. метров. До конца 2020 года планируется расселить еще 18,6 тыс. кв. метров.

По итогам 2020 года в Тюменской области ожидается ввод в строй почти 1,5 млн кв. метров жилья. Согласно региональному проекту "Жилье" за период с 2019 по 2024 годы в регионе запланировано ввести более 11 млн кв. метров жилья, в том числе свыше 3,7 млн кв. метров - в индивидуальных домах.

Жилищное строительство в Тюменской области ведется комплексно, оно синхронизируется с возведением необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, отметил губернатор. В 2020 году в регионе завершится строительство 22 социальных объекта: девять школ, пять детских садов, пять спортивных объектов, два объекта здравоохранения, один объект культуры. При этом четыре школы, три детских сада, три спортивных объекта, один объект здравоохранения уже введены в строй.

В планах на 2021 год - 18 социальных объектов, в том числе пять школ, семь детских садов, три спортивных объекта, один объект здравоохранения, два объекта культуры.

В совещании принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. Анализируя темпы жилищного строительства в регионах Уральского федерального округа, в том числе в Тюменской области, он выразил уверенность в том, что к концу года плановые показатели будут достигнуты.

"Кардинальное улучшение жизни людей - основная цель национального проекта "Жилье и городская среда". При выполнении плана по строительству жилья в регионах необходимо использовать лучшие и самые современные технологии. При этом особое внимание следует уделить реализации проектов комплексного жилищного строительства, обеспечивая людей всей требуемой для комфортной жизни инфраструктурой", - подчеркнул Николай Цуканов.

Евгений Бабенко