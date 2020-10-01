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Тюменка Александрина Шаклеева стала экспертом известного драматургического конкурса

Общество, 19:17 17 октября 2020

Космос / Молодежный театральный центр | Фото: Космос / Молодежный театральный центр

Заместитель руководителя по творческой работе Театрального центра "Космос", театровед и театральный критик Александрина Шаклеева вошла в состав экспертного совета конкурса новой драматургии "Маленькая Ремарка".

"Я – театровед, и это один из вариантов моей работы – быть ридером. "Ремарка" – не первый конкурс драматургии, в команду которого я вхожу. Но впервые я буду читать исключительно пьесы для детей и подростков, чему очень рада, поскольку люблю литературу и театр в этом направлении. Поиски способов разговора современного искусства с детьми – одна из областей моих профессиональных интересов, – поделилась она.

"Маленькая Ремарка" – одна из номинаций крупного драматургического конкурса "Ремарка". В ней принимают участие авторы пьес для детей и подростков. В прошлом году в этих конкурсах приняли участие более 800 пьес из 12 стран, пишет "Комсомольская правда- Тюмень".

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