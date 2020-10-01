Работу тюменского музея истории науки и техники Зауралья отметили на международном уровне

| Фото: Пресс-служба ТИУ | Фото: Пресс-служба ТИУ

Работу музея истории науки и техники Зауралья ТИУ отметили в Российском комитете Международного совета музеев, сообщает пресс-служба вуза.

С 55-летним юбилеем коллектив музея поздравил ИКОМ (International Council of Museums (ICOM) — неправительственная профессиональная международная организация, объединяющая музеи и музейных работников по всему миру, занимающихся хранением, развитием и взаимодействием общества и мирового природного и культурного наследия.

Музей истории науки и техники Зауралья ТИУ подключился к системе Международного совета в 2008 году. Активно в его работе участвует, вошедшая в состав избираемого членами организации руководящего органа — Президиума ИКОМ России.

"Каждый член международного комитета получает право публиковаться во всех онлайн или печатных изданиях организации, участвовать в конференциях, семинарах, тренингах, летних школах, — рассказала ведущий специалист музея Татьяна Исламова. - Так, по линии ИКОМ наш музей принимал участие в Генеральной конференции комитета в Шанхае в 2010 году".

В ТИУ экспонаты располагаются в нескольких демонстрационных залах, посвященных истории науки и техники начиная с ХVII века, истории изучения и промышленно-технического освоения Западной Сибири, истории радио и телевидения, оптики и стереоскопии, истории открытия нефти и газа в Западно-Сибирском регионе, а также авиации и космонавтики.

Все экспозиции уникальны, будь то "Паноптикум профессора Копылова" или выставка, посвященная многогранному таланту гениального ученого. Музей часто проводит выставки на территории вуза, приглашая видных деятелей науки и образования региона, представителей власти и всех заинтересованных в сохранении огромного мирового наследия.