  • 17 октября 202017.10.2020суббота
  • USD77,9644
    EUR91,3041
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Портал среднего профессионального образования начал работать в Тюменской области

Общество, 14:41 17 октября 2020

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Портал, посвященный 80-летию системы среднего профессионального образования, начал работать в Тюменской области, сообщает региональный департамент образования и науки.

Ресурс содержит актуальную информацию для тюменских абитуриентов и их родителей. На сайте расположены свежие новости, контакты и ссылки на ресурсы техникумов и колледжей, а также разделы, содержащие информацию об успехах учеников и педагогов.

Фотографии специалистов, которые ранее можно было увидеть только в стенах учебных заведений, исторические вехи и факты о развитии системы среднего профессионального образования Тюменской области – все это сейчас можно найти на портале.

Например, об Ишимском медицинском училище, история которого начинается с 1935 года, когда здесь была открыта Ишимская фельдшерско-акушерская школа. А история Тобольского многопрофильного техникума уходит корнями в далекий 1878 год – именно тогда в Тобольске появилась ветеринарно-фельдшерская школа.

Кроме того, на портале расположены яркие и трогательные очерки о людях, которые создавали историю профобразования региона: от ремесленных и железнодорожных училищ до современных учебных заведений.

Также на сайте можно найти информацию о ключевых колледжах и техникумах, выпускники которых проявляют себя сегодня как специалисты в самых передовых областях, представляя Тюменскую область на самом высоком уровне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# колледжи , профобразование , техникумы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:37 17.10.2020Тюменцы выпустили первый выпуск о местных стилистах и дизайнерах
18:00 17.10.202018 октября - события дня
17:41 17.10.2020Проект для школьников "Билет в будущее" стартовал в Казанском районе
17:01 17.10.2020Волонтеры-медики обучили тюменцев основам скандинавской ходьбы