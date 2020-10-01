Александр Моор: работа дорожников достойна уважения

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Дорожное хозяйство Тюменской области – важнейший производственно-хозяйственный комплекс, который успешно обеспечивает возможности экономического развития и потребности жителей региона в автомобильных перевозках.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников дорожной отрасли региона с профессиональным праздником.

Он поблагодарил земляков за профессионализм и высокое качество работ по строительству, содержанию и эксплуатации объектов дорожного хозяйства, обеспечение безопасного и надежного автомобильного сообщения между населенными пунктами региона.

"Ваша работа достойна уважения и благодарности наших земляков, ведь качественные дороги – основа успешного развития и путь в будущее", - подчеркнул Александр Моор.