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Александр Моор: работа дорожников достойна уважения

Губернатор, 10:01 18 октября 2020

ИА Тюменская линия

Дорожное хозяйство Тюменской области – важнейший производственно-хозяйственный комплекс, который успешно обеспечивает возможности экономического развития и потребности жителей региона в автомобильных перевозках.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников дорожной отрасли региона с профессиональным праздником.

Он поблагодарил земляков за профессионализм и высокое качество работ по строительству, содержанию и эксплуатации объектов дорожного хозяйства, обеспечение безопасного и надежного автомобильного сообщения между населенными пунктами региона.

"Ваша работа достойна уважения и благодарности наших земляков, ведь качественные дороги – основа успешного развития и путь в будущее", - подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , дорожники

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