Ишимские врачи помогают женщинам справиться с раком груди

Фото: Тюменский ГМУ Фото: Тюменский ГМУ

615 женщин с диагнозом рак груди стоят на учете в областной больнице №4 (Ишим). Внимание к своему здоровью и выполнение рекомендаций специалистов может стать залогом победы над недугом, считают ишимские врачи.

До 94% всех случаев этой болезни могут быть излечены при постановке диагноза на ранней стадии, когда опухоль еще незаметна и для больного, и для врача. Ее можно определить при ультразвуковом и маммографическом исследовании. За девять месяцев 2020 года в областной больнице №4 г.Ишима у 12 женщин после прохождения маммографии был выявлен рак молочной железы, сообщает пресс-служба Областной больницы №4 .

Год назад стала известна история 36-летней Екатерины, которая случайно обнаружила у себя небольшую припухлость в области груди и сразу же обратилась к врачу. У женщины обнаружили рак молочной железы третьей стадии.

За прошедший год Екатерина перенесла операцию по удалению груди, 12 сеансов химиотерапии, облучение. Сейчас она на группе по инвалидности, работать не может, занимается своим здоровьем и семьей. У Екатерины муж и трое несовершеннолетних детей, которые весь этот страшный для нее год жизни были надеждой и опорой.

"Я боролась с раком весь год, все лето провела в больнице, - рассказывает женщина. – Сейчас ежедневно по часам принимаю гормональные препараты, назначенные врачом, ставлю уколы, ежемесячно делаю УЗИ, и, конечно, регулярно посещаю врача. Даже несмотря на то, что во время последнего визита в больницу врач мне сказал, что я здорова, я все равно не имею права расслабляться. Слишком тяжел путь к выздоровлению. Всем женщинам, которые столкнулись с онкозаболеванием, могу сказать одно – не отчаивайтесь, боритесь, доверяйте врачам и тогда успех лечения обеспечен".