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Лимит добычи охотресурсов утвердили на сезон в Тюменской области

Общество, 17:34 17 июля 2025

t.me/gosohotdep | Фото: t.me/gosohotdep

Лимит добычи охотничьих ресурсов утвердили в Тюменской области. Он касается сезона с 1 августа 2025 по 1 августа 2026 годов, сообщает региональный госохотдепартамент.

В соответствии с лимитом охотники смогут добыть 1 тыс. 996 лосей, 8 тыс. 150 сибирских косуль, 2 тыс. 814 соболей, 39 рысей, 596 бурых медведей, 644 барсука и 18 выдр.

В постановлении губернатора Тюменской области от 16.07.2025 № 70 содержится распределение квоты добычи охотресурсов по муниципальным образованиям, а также их общая численность.

Ознакомиться с документом можно на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

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# Госохотдепартамент , охотники

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