Лимит добычи охотресурсов утвердили на сезон в Тюменской области
Лимит добычи охотничьих ресурсов утвердили в Тюменской области. Он касается сезона с 1 августа 2025 по 1 августа 2026 годов, сообщает региональный госохотдепартамент.
В соответствии с лимитом охотники смогут добыть 1 тыс. 996 лосей, 8 тыс. 150 сибирских косуль, 2 тыс. 814 соболей, 39 рысей, 596 бурых медведей, 644 барсука и 18 выдр.
В постановлении губернатора Тюменской области от 16.07.2025 № 70 содержится распределение квоты добычи охотресурсов по муниципальным образованиям, а также их общая численность.
Ознакомиться с документом можно на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.