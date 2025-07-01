Лимит добычи охотресурсов утвердили на сезон в Тюменской области

| Фото: t.me/gosohotdep | Фото: t.me/gosohotdep

Лимит добычи охотничьих ресурсов утвердили в Тюменской области. Он касается сезона с 1 августа 2025 по 1 августа 2026 годов, сообщает региональный госохотдепартамент.

В соответствии с лимитом охотники смогут добыть 1 тыс. 996 лосей, 8 тыс. 150 сибирских косуль, 2 тыс. 814 соболей, 39 рысей, 596 бурых медведей, 644 барсука и 18 выдр.

В постановлении губернатора Тюменской области от 16.07.2025 № 70 содержится распределение квоты добычи охотресурсов по муниципальным образованиям, а также их общая численность.

Ознакомиться с документом можно на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.