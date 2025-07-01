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В Заводоуковском округе инвесторам предлагают 15 площадок для развития бизнеса

Экономика, 18:07 17 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 инфраструктурных площадок для развития бизнеса предлагают инвесторам в Заводоуковском округе. Площадь земельных участков составляет от 1 до 20 га, расположены они в промзонах, есть возможность подключиться к инженерным сетям, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Так, в с. Гилёво инвестор может получить для развития бизнеса участок площадью 11,7 га вдоль трассы Тюмень – Ишим – Омск. Из инфрастркутурных возможностей есть трансформаторная подстанция с резервом 200 кВт, скважина с водой, точка подключения к газовым сетям в 100 м. Эта бывшая промышленная территория подходит под переработку и сервис.

На участке площадью 10,3 га на ул. Авторемонтной с. Новая Заимка расположены склады, мойка, цеха, общежитие. Есть два трансформатора по 400 кВт, газовая котельная, четыре артезианские скважины.

Муниципалитет предлагает инвестору подбор участка, а также сопровождение проекта по принципу одного окна на всех стадиях - от идеи до реализации, с подбором мер государственной поддержки.

Отметим, в Заводоуковском округе более 40 действующих предприятий пищевой промышленности, производства стройматериалов, деревообработки. Создана удобная логистика – рядом проходят федеральные трассы Р-402 и Тюмень – Омск, железная дорога.

Уточнить информацию можно у директора Заводоуковского представительства филиала инвестагентства Тюменской области Антонины Кучиной по тел. 8 (999) 549-25-55 и у заместителя главы округа, инвестиционного уполномоченного Елены Авериной - 8 (922) 264-36-65.

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# Заводоуковский округ , инвестиционные проекты , поддержка

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