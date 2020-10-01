Ученые разработали тест, предсказывающий тяжелую форму COVID-19

Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

Анализ, позволяющий по профилю пяти цитокинов в крови пациента предсказать, насколько тяжело будет протекать у него COVID-19, разработали британские ученые.

Результаты исследования опубликованы в журнале Respiratory Research, сообщает РИА Новости.

Цитокины — клеточные сигнальные молекулы, которые запускают в крови реакцию, конечным продуктом которой являются лимфоциты — защитные иммунные клетки. Известно, что у части пациентов с тяжелой формой COVID-19 иммунная система реагирует на коронавирус слишком бурно, что приводит к чрезмерному повышению уровня цитокинов в крови — цитокиновому шторму.

В этом случае цитокины, вместо того, чтобы помогать организму бороться с вирусом, вызывают гипервоспаление, разрушительное для клеток и тканей организма. Это сильно осложняет течение болезни.

Ученые из Саутгемптонского университета проанализировали образцы крови 100 пациентов с положительной реакцией на COVID-19. Оказалось, что риску чрезмерной иммунной реакции подвержены люди с высоким уровнем в крови цитокинов IL-6, IL-8, TNF, IL-1β и IL-33, особенно двух последних. Таких пациентов, считают авторы, нужно сразу помещать в отделение интенсивной терапии с возможностью оперативного подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Авторы исследования надеются, что зная, какие именно цитокины вызывают гипервоспаление у каждого пациента с COVID-19, врачи смогут реализовать индивидуальный подход, известный как "точная медицина". В частности, в Великобритании уже тестируется препарат — блокатор IL-33, отмечают ученые.