В Тюмени подготовили снежную трассу для сборной России по биатлону

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Женская сборная России по биатлону начнет тренировки в "Жемчужине Сибири" в Тюмени с 22 октября, сообщает пресс-служба СБР.

Как рассказал старший тренер женской команды Михаил Шашилов, снежный круг уже положили, он в более-менее приличном состоянии, большая подушка. Стрельбище подготовят.

"Снег заготовлен с прошлой зимы. Настреливается большая куча снега, покрывается опилом, и хранится все лето. Снег раскрыли и развезли по охлажденной трассе, чтобы не сильно таял. Температура в Тюмени ночами уже около нуля. Пару дней стоит дождь в прогнозах, главное – чтобы не проливной, недолгий. На охлажденной трассе главное, чтобы не было дождя", - сказал он.

Шашилов поделился планами по тренировкам в Тюмени и отметил, что предстоит собрать объективно лучшую боеспособную команду: "У нас там будут обе команды, которые были на централизованной подготовке, включая Павлову и Куклину. Думаю, этот народ и оставит для себя шансы на участие в Кубке мира".