Право, IT-технологии и ЗОЖ хотят изучать пенсионеры региона

| Фото: управление массовых коммуникаций Тюменской области | Фото: управление массовых коммуникаций Тюменской области

Более 59% пожилых людей, проживающих в Тюменской области, заинтересованы в приобретении новых компетенций в области здоровьесбережения, сохранения и развития здорового образа жизни, правовой и компьютерной грамотности. Такой результат показало исследование социальной активности современных пенсионеров. Его провели социологи ТюмГУ при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Исследования прошло в пяти городах и 20 муниципальных районах юга Тюменской области, в нем участвовали почти 2,2 тыс. человек.

Оказалось, что большая часть людей старшего поколения после выхода на пенсию продолжает работать еще более шести лет. Ведущие мотивы - недостаток материального обеспечения, чувство востребованности своих профессиональных компетенций, верность своей организации.

Половина опрошенных пенсионеров считают себя общественно активными: посещают учреждения культуры, клубы при домах культуры, имеют хобби.

Социологи отмечают низкий уровень вовлеченности людей старшего поколения в деятельность политических партий и органов самоуправления по месту работу или жительства. Таким образом, потенциал старшего поколения не исчерпан.

По мнению ученых, повышение социальной активности пенсионеров возможно, в том числе и при поддержке вузов, которые помогут расширить спектр открытых образовательных площадок для пожилых горожан. Сами пенсионеры рассматривают разные формы обучения, включая онлайн-технологии, а 40% пенсионеров уже используют интернет для самообразования.

"Мотивирование и активизация пожилых людей - важные задачи социальной политики, - считает заведующая кафедрой общей и экономической социологии ТюмГУ Елена Андрианова. - Их решение повлечет за собой постепенное расширение интересов, сфер деятельности пенсионеров, а также многообразия форм их социальной активности".

Масштабирование ветеранского движения на бизнес-сектор может способствовать передаче профессионального опыта, развитию системы наставничества, преемственности поколений и формированию трудовых династий.