Для гостей "Капусты-барыни" заварят самовар-гигант и приготовят большой пирог

| Фото: Ялуторовский острог (архив) | Фото: Ялуторовский острог (архив)

Для гостей программы "Капуста-барыня" приготовят большой пирог и заварят гигантский самовар на территории Ялуторовского острога 24 октября.

"Мы планируем затопить наш огромный самовар и угостить всех капустным пирогом. Будет большой пирог, рассчитанный на пятьдесят человек", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая Ялуторовским острогом Нина Бешенцева.

Праздник начнется в 12 часов. Гостей ждут концертная программа, мастер-классы, конкурсы, народные игры и забавы. Желающие смогут посостязаться в шинковке капусты. Также людям предложат попасть в капусту из лука. Казак Митяй продемонстрирует владение шашкой, покажет, как рубить капусту с одного маха.

Попасть на праздник смогут только те, кто предварительно запишутся по телефону: 8-34535-2-05-95. Организаторы могут принять не более 50 человек. Программа пройдет с соблюдением масочного режима и норм социальной дистанции.

Инна Пахомова