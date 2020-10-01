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Тюменских школьников приглашают на необычную онлайн-олимпиаду

Общество, 15:32 19 октября 2020

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Всероссийскую онлайн-олимпиаду MAXIMUM по десяти предметам запускает образовательная компания MAXIMUM Education. К участию приглашают школьников 5-11 классов, сообщают организаторы.

"Онлайн-олимпиада MAXIMUM – это проект для всех школьников. Даже если ребенок не уверен в своих силах и никогда ранее не принимал участие в олимпиадах, мы поможем ему разобраться в заданиях повышенного уровня сложности в рамках "Тотального ликбеза", а уже затем дадим возможность испытать себя", - пояснил генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education Михаил Мягков.

Олимпиада пройдет в три этапа. Первый - "Тотальный ликбез" - пройдет с 1 по 30 ноября. Участники смогут на протяжении месяца бесплатно готовиться к олимпиадным заданиям, а также проходить профориентационные семинары. Запланировано 25 предметных мастер-классов в формате вебинаров с преподавателями MAXIMUM Education; выполнение домашних заданий на платформе РешуТест и в мобильном приложении "MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ 2021"; онлайн-семинары по выбору специальности от представителей российских вузов.

Второй этап онлайн-олимпиады - "Битва умов" - будет проходить с 1 по 30 ноября. Участники получат персональную ссылку на выполнение олимпиадных заданий, имеющих повышенный относительно школьной программы уровень сложности. Прошедшие через "Тотальный ликбез" школьники смогут справиться со всеми заданиями.

Написать олимпиаду школьники смогут по 10 предметам из школьной программы. Подробности и бесплатная регистрация здесь.

Третий этап онлайн-олимпиады - "Подведение итогов и награждение" - состоится с 1 по 14 декабря.

Победители "Битвы умов", активные участники "Тотального ликбеза" и самые общительные участники, которые привели больше всего друзей, получат ценные призы от организаторов олимпиады.

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# образование , олимпиада

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