Термальные источники могут стать самым популярным осенне-зимним туром в регионе

агентство туризма и продвижения Тюменской области агентство туризма и продвижения Тюменской области

Отдых на термальных источниках может стать самым популярным туром в Тюменской области осенью и зимой, считают специалисты регионального агентства туризма и продвижения.

Напомним, 15 октября в России стартовал второй этап второй этап программы туристического кэшбека. За отдых в Тюменской области можно вернуть до 20 тыс. рублей.

"По предварительным данным системы бронирования TRAVELLINE, на первом этапе продаж в сентябре Тюменская область стала одним из самых популярных туристических направлений, заняв седьмое место в Топ-11 по количеству броней, шестое место - в Топ-10 по количеству гостей и по стоимости брони, четвертое место - по среднему чеку. Самым популярным отелем стал санаторий "Сибирь", - пояснили в агентстве.

На втором этапе в программу кэшбека попадают и туры выходного дня. Можно воспользоваться как готовыми пакетными турами от операторов, так и выбрать отдельное проживание – это будет актуально для тех, кто привык путешествовать самостоятельно. Купить туры можно по 5 декабря 2020 года.

Евгения Шевцова