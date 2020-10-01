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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам помогут сделать шаги к самоопределению на митапе

Общество, 15:43 19 октября 2020

из сообщества "Посети на Ванцетти |Пространство МТ|Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Посети на Ванцетти |Пространство МТ|Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Митап "Рефлексия: шаги на пути к самоопределению" начнется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 20 октября в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

О трудностях самоопределения тюменцы смогут поговорить с психологом, тренером, консультантом, экспертом федеральных образовательных программ Александром Санниковым и директором первой школы SMM и креативного агентства FOL'GA Дмитрием Петрулевым.

Эксперты поделятся с каждым участником инструментами, с помощью которых он сможет определиться в том, какой вектор принять в своей жизни, какие навыки развивать и как понять, чего он все-таки хочет.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# встреча , эксперты

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