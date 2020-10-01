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Тюменцы увидят звездопад Ориониды

Общество, 18:05 19 октября 2020

Московский планетарий

Пик метеорного потока Ориониды могут наблюдать тюменцы в ночь на 22 октября.

По прогнозам Международной метеорной организации, активность составит 20 и более метеоров в час. Наблюдать их можно в созвездии Ориона на востоке. Найти созвездие можно с помощью карты звездного неба или мобильных приложений.

Луна в это время будет в фазе первой четверти и не помешает наблюдению. В течение следующих нескольких ночей активность Орионид будет оставаться почти на одном уровне и постепенно начнет спадать.

Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея — самой известной среди периодических комет. Впервые поток задокументировали еще в конце 1830-х годов.

Евгения Шевцова

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