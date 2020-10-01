Упрощенный порядок назначения инвалидности продлили в России

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Упрощенный порядок установления или подтверждения инвалидности продолжит действовать в России до 1 марта 2021 года, сообщает Государственная дума ФС РФ.

Упрощенный порядок предусматривает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации будут решать также без их обращения.

Напомним, упрощенный порядок был введен в связи с распространением коронавируса. Он действовал с 9 апреля по 1 октября.