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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Упрощенный порядок назначения инвалидности продлили в России

Общество, 15:59 20 октября 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Упрощенный порядок установления или подтверждения инвалидности продолжит действовать в России до 1 марта 2021 года, сообщает Государственная дума ФС РФ.

Упрощенный порядок предусматривает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации будут решать также без их обращения.

Напомним, упрощенный порядок был введен в связи с распространением коронавируса. Он действовал с 9 апреля по 1 октября.

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