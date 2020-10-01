Новый спектакль "Угонщица" представит тюменский театр "Ангажемент"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля "Угонщица" пройдет в молодежном театре "Ангажемент" 23, 24,25 октября. Зрителей ждет трагикомедия о жизни, счастье и стремлении к нему.

Новый спектакль поставлен по пьесе Алексея Еньшина. Согласно повествованию, в одном из местных изданий вышла статья о том, как две пенсионерки угнали трамвай из депо и вывели его на маршрут. Одна вела, вторая продавала билеты. Собрав за "смену" приличную сумму они бросили угнанный трамвай, купили напитки и пирожки на закуску. После чего продолжили радоваться жизни в одном из дворов, где их и схватила полиция. Эту заметку и прочитали героини пьесы "Угонщица". И когда они узнали, что новость об угоне трамвая оказалась фейком и чьей-то шуткой, они решили по-настоящему угнать трамвай.

"Это будет спектакль-посвящение. Мы хотим посвятить его всем братьям, сестрам, родным. Спектакль о времени, которого у нас всех мало, и мы тратим его на всякую мелочь – обиды, ссоры. А нужно наоборот ценить каждую минуту жизни, ценить людей, которые находятся рядом. Скажем, это спектакль о времени и прощении", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер постановки Денис Рекало.

По его словам, в "Угонщице" артисты театра "Ангажемент" удивят не только своей игрой, но и пластическими этюдами. Так, Заслуженный артист России Алексей Шлямин продемонстрирует зрителям танец живота. "Мы сами не знали, что Алексей умеет это делать. Он показал нам это на одной из репетиций, и мы решили оставить танец в спектакле. Это будет изюминкой. Так как наш спектакль – это трагикомедия, моментами можно будет подумать, взгрустнуть, даже поплакать и, конечно, же посмеяться", – добавил режиссер.

Как отмечает Денис Рекало, сценография станет несколько абстрактной, так как сцена будет поделена на два мира – квартира и бытовой мир за пределами жилья. В абстрактном мире, по задумке, останутся реальные люди, а в бытовом – за пределами комнаты – будут гротесковые персонажи.

Режиссер сказал, что для зрителей художник-инсталлятор Вадим Кодзаев подготовил много визуальных эффектов. Будут и декорации-трансформеры: кровать, которая может превращаться во что угодно.

Инна Пахомова