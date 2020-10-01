Бойцы ОМОНа рассказали о своей профессии тюменским школьникам

| Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Об основах самоподготовки и необходимом уровне образования рассказали сотрудники ОМОНа старшеклассникам на встрече, которая состоялась в центре допризывной подготовки "Аванпост", сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

По словам офицеров ОМОНа, служба в спецподразделении требует высокой подготовки, сил и терпения. Нужно очень много тренироваться. А еще важно уметь работать в команде и быть уверенным в своих боевых товарищах, которые всегда поддержат и придут на помощь. "Ставьте высокие планки и сложные задачи – тем ценнее будет победа. А мы всегда готовы вам помочь и сориентировать в выборе достойной профессии", - напутствовали они ребят.

Юноши интересовались перспективами службы в специальных подразделениях Росгвардии, социальными гарантиями, медицинским обеспечением, а также условиями поступления в высшие учебные заведения ведомства.