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Бойцы ОМОНа рассказали о своей профессии тюменским школьникам

Общество, 17:49 20 октября 2020

Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Об основах самоподготовки и необходимом уровне образования рассказали сотрудники ОМОНа старшеклассникам на встрече, которая состоялась в центре допризывной подготовки "Аванпост", сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

По словам офицеров ОМОНа, служба в спецподразделении требует высокой подготовки, сил и терпения. Нужно очень много тренироваться. А еще важно уметь работать в команде и быть уверенным в своих боевых товарищах, которые всегда поддержат и придут на помощь. "Ставьте высокие планки и сложные задачи – тем ценнее будет победа. А мы всегда готовы вам помочь и сориентировать в выборе достойной профессии", - напутствовали они ребят.

Юноши интересовались перспективами службы в специальных подразделениях Росгвардии, социальными гарантиями, медицинским обеспечением, а также условиями поступления в высшие учебные заведения ведомства.

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# ОМОН , Росгвардия , центр Аванпост

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