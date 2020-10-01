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Видеоролик о героическом земляке сняли в Тюменском районе

Общество, 17:05 20 октября 2020

"Молодежь Тюменского района" ВКонтакте | Фото: "Молодежь Тюменского района" ВКонтакте

Видеоролик об уроженце с. Созоново, герое Советского Союза Павле Степановиче Шарове сняли волонтеры отряда "Гриффиндорцы" для проекта "Шаг в прошлое", сообщает молодежный центр "Поколение" Тюменского района.

Съемки видеоролика с участием председателей совета ветеранов с. Борки и с. Созоново состоялись в родных местах героя. Участники проекта сняли школу в с. Борки, где учился Павел Шаров, музей, посвященный его памяти.

Грант для реализации инициативы по сохранению памяти о земляке активисты получили на проекте "Школа волонтера".

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# волонтеры , проекты

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