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Библиотекарь из Ишима стала победителем всероссийского конкурса

Общество, 17:16 20 октября 2020

пресс-служба Ишимской городской централизованной библиотечной системы | Фото: пресс-служба Ишимской городской централизованной библиотечной системы

Сотрудник детской библиотеки Ишимской городской централизованной библиотечной системы Светлана Викулова вошла в число победителей Всероссийского конкурса библиотечных проектов и программ по приобщению детей к чтению "Чтение детей в цифровой среде".

Она представила проект "Я читаю с библиотекарем" и выиграла в номинации "Лучший онлайн-проект для дошкольников "Читаем с пеленок", сообщает ишимская городская библиотека.

Целью проекта было показать разнообразие художественной литературы современных авторов и иллюстраторов, приобщить детей к чтению, обсуждению и осмыслению прочитанного вместе с родителями. Проект был запущен в социальных сетях в период самоизоляции, что позволило семьям, у которых нет домашней библиотеки, продолжить воспитывать любовь у детей к чтению.

Конкурс проводился при поддержке Минкультуры РФ и был направлен на популяризацию новых форматов и практик детского чтения, выявление лучших дистанционных проектов и программ по приобщению юного поколения к чтению. Участники представляли проекты в пяти номинациях.

Награждение победителей пройдет в декабре 2020 года в Москве на ежегодном совещании директоров библиотек. Также победители получат возможность посетить международную ярмарку интеллектуальной литературы Nonfiction-2020.

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# библиотеки , конкурс

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