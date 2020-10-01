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Пешеходные зоны и места для отдыха устроят у нового Дворца культуры в Ишиме

Общество, 16:04 21 октября 2020

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Общественное пространство обустроят в Ишиме у нового Дворца культуры и Привокзальной площади. Работы начнутся в 2020 году, сообщает городская администрация.

На территории предусмотрят пешеходные зоны, места для отдыха, малые архитектурные формы, выполнят подсветку ДК и монтаж освещения.

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Глава Ишима Федор Шишкин поручил строителям в десятидневный срок определить фактический объем работ, подготовить расчеты и схемы по организации водоотведения, освещения, озеленения территории. Проект должен учесть сохранение зеленых насаждений со стороны пл. Привокзальной при строительстве парковки.

Проект планируют завершить в 2021 году.

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# благоустройство , Ишим

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