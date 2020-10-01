Пешеходные зоны и места для отдыха устроят у нового Дворца культуры в Ишиме
| Фото: администрация Ишима ВКонтакте
Общественное пространство обустроят в Ишиме у нового Дворца культуры и Привокзальной площади. Работы начнутся в 2020 году, сообщает городская администрация.
На территории предусмотрят пешеходные зоны, места для отдыха, малые архитектурные формы, выполнят подсветку ДК и монтаж освещения.
| Фото: администрация Ишима ВКонтакте
Глава Ишима Федор Шишкин поручил строителям в десятидневный срок определить фактический объем работ, подготовить расчеты и схемы по организации водоотведения, освещения, озеленения территории. Проект должен учесть сохранение зеленых насаждений со стороны пл. Привокзальной при строительстве парковки.
Проект планируют завершить в 2021 году.