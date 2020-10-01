Новый модульный ФАП открылся в Нижнетавдинском районе

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Современный модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Конченбург Нижнетавдинского района 21 октября. Это уже пятый smart-ФАП, построенный в муниципальном районе, до конца года свои двери откроет еще один в с. Тукман.

Как подчеркнул в интервью агентству "Тюменская линия" депутат Тюменской областной думы Юрий Конев, открытие ФАПов, где оказывается первичная медицинская помощь, является важнейшей частью развития системы здравоохранения.

"Действительно, когда люди приходят на открытие ФАПов, они рады тому, что первичная медицинская помощь становится доступнее. Тем более ФАПы сегодня - это не просто помещение, где фельдшер может принять человека. Здесь можно сдать анализы, сделать ЭКГ и направить его в больницу, то есть ФАП - многопрофильный и это важно", - подчеркнул он.

Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов отметил, что если раньше ФАПы располагались в помещениях, не приспособленных для оказания медицинской помощи, то сейчас ситуация изменилась.

"Сегодня люди почувствовали, что идет реорганизация, применяются новые подходы к медицинскому обслуживанию населения. Фельдшерско-акушерский пункт располагается в шаговой доступности и каждый селянин может спокойно получить помощь недалеко от дома, места работы или учебы. И это здорово. Люди довольны, счастливы и говорят большое спасибо правительству Тюменской области и департаменту здравоохранения", - сказал он.

Отметим, в новом фельдшерско-акушерском пункте есть все, что нужно для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи, диспансерного наблюдения и профилактики. Имеются приемный, процедурный и прививочный кабинеты, помещения для персонала, санитарные и хозяйственные комнаты. ФАП оснащен аппаратом ЭКГ, дефибриллятором, экспресс-анализаторами количества холестерина и сахара в крови и другим медицинским оборудованием.

По словам главного врача областной больницы №15 Анатолия Смоляренко, одним из важных преимуществ ФАПа является доступ к сети Интернет, возможность дистанционного обмена данными и онлайн-консультирования.

"Фельдшер сможет подключаться к единой информационной системе здравоохранения Тюменской области, где есть все данные о пациентах. Можно проводить телемедицинские консультации. Также пациентам не придется ездить в районный центр, чтобы сдать анализы и получить результаты, это можно будет сделать на месте", - рассказал он.

Фельшер Любовь Палина высоко оценила возможность поддержки онлайн-связи с коллегами. "Smart-ФАПы хороши тем, что всегда имеется связь. К примеру, ЭКГ передается по назначению и сразу видно, есть у человека какие-то отклонения или нет. Плюс телеконсультации, когда можно напрямую с врачом связаться, переговорить и уточнить диагноз", - отметила она.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" для Тюменской области за счет средств федерального бюджета были приобретены 12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Их распределили между тремя районами – Вагайским, Нижнетавдинским и Тобольским.

Любовь Голышева