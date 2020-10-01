Стрит-арты о безопасности появились в Тюмени перед зебрами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стрит-арты, напоминающие о дорожной безопасности, появились рядом с пешеходными переходами в Тюмени 21 октября, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Первые надписи "В телефоне не напишут, что слева едет машина", "Телефон или жизнь? Посмотри на дорогу", "Телефон подождет, машина — нет" появились на пешеходном переходе у Цветного бульвара и на перекрестке улиц Республики и Первомайской. Для размещения надписей выбирали места с оживленным потоком пешеходов и высоким дорожным трафиком.

"Для молодежи особо актуальна тема гаджетов и постоянного просмотра соцсетей, даже когда это опасно. Ведь невнимательность является самой популярной причиной ДТП. Поэтому мы наносим разметку у переходов: человек видит ее, даже если смотрит в телефон. Надеемся, что благодаря ярким призывам люди будут смотреть по сторонам прежде, чем начнут переходить дорогу", – рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

Надписи появятся в 14 точках Тюмени. В течение двух дней арты разместят возле торговых центров "Гудвин", "Сити Молл" и ЦУМ. Они появятся на ул. Луначарского возле Крестовоздвиженского храма, на ул. Широтная рядом с остановкой "Тюменский микрорайон", возле съезда с моста рядом с Тюменским кардиологическим центром. Также напоминания нанесут на пересечении улиц Профсоюзная и Муравленко, Первомайская и Ленина, Мориса Тореза и Ленина, Республики и Мориса Тореза, 30 лет Победы и Ткацкого проезда, Прокопия Артамонова и Станислава Карнацевича.