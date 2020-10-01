Тюменским предпринимателям расскажут об особенностях налогообложения для экспортных товаров

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

22 октября состоится онлайн семинар "Налоги в экспортной деятельности" в рамках курса АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский Экспортный Центр", организатором мероприятия выступает Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и Союз "Торгово-промышленная палата Тюменской области".

В рамках семинара предприниматели узнают, как повысить эффективность внешнеторговой сделки, выбрать систему налогообложения и налоговый режим с учетом бизнес-модели, какие этапы экспортного проекта подвержены наибольшим налоговым рискам, какие документы следует подготовить экспортеру для получения льготной ставки НДС и как пройти налоговую проверку и взаимодействовать с налоговыми инспекторами.

Теоретическая часть образовательной программы будет подкреплена заданиями с решением реальных бизнес-кейсов. После успешного прохождения семинара участники получат сертификат слушателя Школы экспорта РЭЦ.

"Налоги в экспортной деятельности" - это девятый семинар из одиннадцати, планируемых к реализации в 2020 году, принять участие в семинаре могут представители субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшие процедуру регистрации по форме.

Контактные лица:

Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" – Екатерина Ульянцева +7 (922) 489 13 83; Ulyanceva@iato.ru, Instagram: @export.tmn.

Торгово-промышленная палата Тюменской области – Дарья Жиганова +7 (932) 478-64-60; zhiganovada.tpp-to@yandex.ru