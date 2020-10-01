22 октября в Тюмени ожидается небольшая геомагнитная буря
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Слабую геомагнитную бурю прогнозируют синоптики в Тюмени 22 октября.
Температура воздуха составит до плюс 2 градусов Цельсия, сообщает сервис Gismeteo.
Ожидаются переменная облачность, небольшой дождь, мокрый снег. Водителей предупреждают о гололедных явлениях на дорогах.
Западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.
Атмосферное давление 746-749 мм рт. ст.
Заход солнца в 17 часов 16 минут. Долгота дня 9 часов 49 минут.