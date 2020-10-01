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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

22 октября в Тюмени ожидается небольшая геомагнитная буря

Общество, 08:34 22 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Слабую геомагнитную бурю прогнозируют синоптики в Тюмени 22 октября.

Температура воздуха составит до плюс 2 градусов Цельсия, сообщает сервис Gismeteo.

Ожидаются переменная облачность, небольшой дождь, мокрый снег. Водителей предупреждают о гололедных явлениях на дорогах.

Западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление 746-749 мм рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 16 минут. Долгота дня 9 часов 49 минут.

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# погода , погода в Тюмени

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