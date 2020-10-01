Предприниматели Тюмени и Тобольска презентовали инвестпроекты

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Пять проектов с общим объемом инвестиций более 30 млн рублей рассмотрели участники заседания экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Бизнес-идеи презентовали предприниматели Тюмени и Тобольска. Так, представлены проекты в сфере общественного питания. Это открытие пекарни-кондитерской и предоставление услуг по организации пунктов очистки питьевой воды.

Проект в области машиностроения касался изготовления деталей и комплектующих для прицепной техники. В сфере агропромышленного комплекса предложено поддержать проект по оснащению технологическим оборудованием предприятия, занимающегося производством мягких сортов сыра и творога.

Бизнес-идеи рассмотрели на предмет включения их в реестр инвестиционных проектов для комплексного сопровождения в форме информационно-организационного и консультационного содействия, получения субсидий на развитие деятельности в сфере промышленности, получения микрозаема на цели, обозначенные инвестором.

Эксперты активно поддержали стремление предпринимателей расширить действующий бизнес на территории Тюменской области. Успешная реализация намеченных проектов позволит создать на территории Тюменской области порядка 23 рабочих мест.