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Дороги и тротуары ремонтируют в Аромашевском районе

Общество, 14:26 22 октября 2020

администрация Аромашевского района ВКонтакте | Фото: администрация Аромашевского района ВКонтакте

Благоустройство ул. Заречной завершается в с. Аромашево. Ход работ оценил глава Аромашевского района Игорь Власов, сообщает администрация муниципалитета.

Заасфальтирована дорога, тротуары, установлено уличное освещение. Готовят разрешительные документы для запуска электроснабжения.

администрация Аромашевского района ВКонтакте | Фото: администрация Аромашевского района ВКонтакте

Заканчивают работы у местного храма. На территории церкви восстановили отмостки и брусчатку, из-за провалов которой поверхностная вода подмывала фундамент церкви. Работа по укладке брусчатки со стороны центрального входа в здание подходит к концу. Также проведен монтаж лифта для маломобильных групп населения.

администрация Аромашевского района ВКонтакте | Фото: администрация Аромашевского района ВКонтакте

В Кротовском сельском поселении глава Аромашевского района проинспектировал ремонт памятника участникам ВОВ. Здесь выполнили бетонные работы, сейчас рабочие проводят облицовку мрамором.

В селе готовят к открытию новый модульный ФАП. Объект возведен, осталось выполнить работы по благоустройству. Заканчивают работы по ограждению местного кладбища.

администрация Аромашевского района ВКонтакте | Фото: администрация Аромашевского района ВКонтакте

Игорь Власов осмотрел ход ремонта региональной автодороги Кротово - Новоберезовка-Балахлей. До конца ноября строители планируют завершить 2 км дороги от с.Новоберезовка в сторону д. Балахлей в грунтово-щебеночном исполнении. Основание подготовили, проводят отсыпку верхнего слоя грунтом и щебнем, нарезают кюветы. Работа идет в соответствии с графиком.

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# ремонт дорог , ремонт тротуаров

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