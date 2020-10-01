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Тюменцы успеют увидеть "Другой город" в "Конторе пароходства" до середины ноября

Общество, 14:15 22 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посетить фотовыставку "Другой город", которая открылась в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени, горожане могут до 13 ноября.

Экспозиция включает более ста фотографий, сделанных создательницей фотопроекта "Ковер на асфальте" Талей Горевой. На снимках представлен необычный взгляд на город с емкими комментариями. Также здесь установлен стенд с участниками челленджа, который провели среди тюменцев. Здесь собраны более 45 снимков, на них показана разная Тюмень.

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Экспозиция организована благодаря грантовой поддержке, оказанной по итогам конкурса "Цех". На реализацию проекта его авторам выделили 50 тыс. рублей.

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# Контора пароходства , фотовыставка

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