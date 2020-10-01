Тюменцы успеют увидеть "Другой город" в "Конторе пароходства" до середины ноября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посетить фотовыставку "Другой город", которая открылась в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени, горожане могут до 13 ноября.

Экспозиция включает более ста фотографий, сделанных создательницей фотопроекта "Ковер на асфальте" Талей Горевой. На снимках представлен необычный взгляд на город с емкими комментариями. Также здесь установлен стенд с участниками челленджа, который провели среди тюменцев. Здесь собраны более 45 снимков, на них показана разная Тюмень.

Экспозиция организована благодаря грантовой поддержке, оказанной по итогам конкурса "Цех". На реализацию проекта его авторам выделили 50 тыс. рублей.