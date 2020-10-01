Названы телевизионные интересы тюменцев в период пандемии

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

Ограничения в период самоизоляции вызвали повышенный интерес к онлайн-кинотеатрам. Трендом стало возвращение к просмотру культовых сериалов прошлых лет – "Игре престолов" и "Друзьям". В среднем с начала 2020 года выбор в их пользу сделал каждый второй пользователь сервиса МегаФон ТВ. В целом на одного зрителя мобильного телевидения в Тюменской области приходится уже 12 просмотренных многосерийных лент.

В список самых востребованных сериалов наряду с признанными шедеврами - "Игрой престолов" и "Друзьями" также вошли "Содержанки", "Фитнес", "Гранд". Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив статистику просмотров в собственном цифровом продукте МегаФон ТВ.

Если при выборе многосерийных лент жители Тюменской области в основном отдают предпочтение жанру комедии – 38%, то в фильмах больше склоняются к триллерам и драме. Особый интерес из сериалов тюменцы проявили к легким комедийным лентам "Ивановы Ивановы" и "Война семей". Отметим, что более 54% абонентов МегаФон ТВ в области отдают предпочтение именно российскому кинематографу и 46% - зарубежному.

"Тюменцы в рамках соблюдения карантинных мер безопасности предпочитают свой досуг проводить дома. Пожалуй, самой популярной формой отдыха остается просмотр сериалов и фильмов. Интерес к нашему онлайн-кинотеатру вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20%, но по количеству зрителей лидируют наши соседи Свердловская область и ХМАО", - отметил руководитель по продажам компании "МегаФон" на массовом рынке в Тюменской области Александр Степанов.

На МегаФон ТВ доступно более 5000 фильмов и 1000 сериалов, смотреть которые можно с компьютера, смартфона или планшета, Smart TV, Android TV или Apple TV. В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.