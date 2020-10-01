Партнерство с СИБУРом позволяет региону успешно развивать города, считает Александр Моор

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Развитие экономического, промышленного, социального потенциала Тюменской области и Тобольска обсудили во время круглого стола губернатор региона Александр Моор, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Встреча состоялась в Тобольске 22 октября.

"На протяжении последнего десятилетия мы видим, как параллельно с развитием проектов СИБУРа в Тобольске идет изменение облика города, его экономики, инфраструктуры. Мы гордимся и дорожим нашим сотрудничеством. СИБУР - наш надежный партнер в реализации социальных программ, проектов развития городской среды. Это партнерство дает хорошие результаты", – сказал Александр Моор.

Напомним, что СИБУР - один из крупнейших инвесторов Тюменской области. Комплексная программа развития городской среды "Тобольск-2020", благодаря которой в городе построены и реконструированы десятки объектов социальной инфраструктуры, должна быть взята за основу в других муниципалитетах страны, уверен председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

"Опыт этой компании интересен не только с точки зрения высокотехнологичного производства и выпуска ценной импортозамещающей продукции, заботы о сотрудниках и обеспечения достойного дохода, но и участия в масштабных проектах развития городской среды в территориях присутствия, которые реализуется при непосредственном участии региональных и городских властей. Такие проекты помогают не только преображать городское пространство, развивать инфраструктуру, но и меняют образ жизни людей", - подчеркнул он, добавив, что "ВЭБ.РФ" готов сотрудничать с компаниями, которые реализуют такие проекты.

Во время заседания круглого стола председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов отметил, что долгосрочное партнерство с правительством Тюменской области и администрацией Тобольска позволяет компании подходить с позицией стратегического планирования в развитие города.

"СИБУР считает правильным участвовать в преобразовании городской среды тех регионов, где мы представлены и где активно реализуем проекты модернизации и строительства новых производств, в том числе благодаря участию ВЭБ.РФ", – добавил он.