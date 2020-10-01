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Более 30 тысяч тюменцев проголосовали за присвоение звания "Город трудовой доблести"

Общество, 18:11 23 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 33 тыс. тюменцев проголосовали за присвоение городу почетного звания “Город трудовой доблести”, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Напомним, голосование за присвоение высокого звания стартовало в Тюмени 1 октября. За две недели волонтеры собрали более 26 тыс. подписей. Еще 6 тыс. 711 человек поддержали областную столицу на специальном сайте. Работа продолжается.

Добавим, для снижения рисков распространения инфекционных заболеваний сбор подписей на бумажных носителях ограничен. Жителей призывают проголосовать за почетное звание для города на сайте за-тюмень.рф.

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# голосование , звание Город трудовой доблести

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