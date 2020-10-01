Водитель, насмерть сбившая пешехода в Тюмени, получила срок

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Пять лет колонии-поселения назначил суд автомобилистке, которая в состоянии опьянения насмерть сбила женщину на переходе в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 15 августа нетрезвая женщина на Volkswagen Polo на запрещающий сигнал светофора въехала на пешеходный переход по ул. Широтной и насмерть сбила 36-летнюю жительницу Урая.

10 августа северянка вместе с мужем и 12-летним сыном приехала в Тюмень к родственникам и друзьям.

В ту ночь мальчик перебежал дорогу первый. Родители шли вместе. Когда супруг увидел приближавшийся автомобиль, он резко отскочил вперед и потянул за собой жену, но спасти ее не смог.

Суд назначил тюменке пять лет колонии-поселения и на два с половиной года лишил ее водительских прав. Кроме того, в пользу супруга и сына погибшей взыскано 1,6 млн рублей.