  • 23 октября 202023.10.2020пятница
  • USD77,0809
    EUR91,3563
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Водитель, насмерть сбившая пешехода в Тюмени, получила срок

Происшествия, 11:25 23 октября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Пять лет колонии-поселения назначил суд автомобилистке, которая в состоянии опьянения насмерть сбила женщину на переходе в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 15 августа нетрезвая женщина на Volkswagen Polo на запрещающий сигнал светофора въехала на пешеходный переход по ул. Широтной и насмерть сбила 36-летнюю жительницу Урая.

10 августа северянка вместе с мужем и 12-летним сыном приехала в Тюмень к родственникам и друзьям.

В ту ночь мальчик перебежал дорогу первый. Родители шли вместе. Когда супруг увидел приближавшийся автомобиль, он резко отскочил вперед и потянул за собой жену, но спасти ее не смог.

Суд назначил тюменке пять лет колонии-поселения и на два с половиной года лишил ее водительских прав. Кроме того, в пользу супруга и сына погибшей взыскано 1,6 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , прокуратура , суд , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:25 23.10.2020Водитель, насмерть сбившая пешехода в Тюмени, получила срок
09:51 23.10.2020В Тюмени гололед привел к аварии с пострадавшим
18:16 22.10.2020Гектар дикой конопли уничтожили в Тюменском районе
16:15 22.10.2020Суд лишил экс-начальника тюменской колонии звания полковника